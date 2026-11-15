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Итоговый турнир ATP — 2026: расписание на 15 ноября

Итоговый турнир ATP — 2026: расписание на 15 ноября
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Сегодня, 15 ноября, в Турине, Италия, стартует Итоговый турнир ATP – 2026. В рамках игрового дня пройдут два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. Итоговый турнир ATP – 2026, Турин, Италия. Расписание на 15 ноября (время московское):

  • 16:00 — Александр Зверев (Германия, 1) — Рафаэль Ходар (Испания, 8);
  • 22:30 — Бен Шелтон (США, 3) — Артюр Фис (Франция, 6).

Итоговый турнир ATP проходит с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон. Зверев, Ходар, Шелтон и Фис вошли в группу Джона Макинроя. Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Фрэнсис Тиафо и Флавио Коболли сыграют в группе Ивана Лендла.

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