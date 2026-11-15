Итоговый турнир WTA — 2026: расписание на 15 ноября

Сегодня, 15 ноября, в Индиан-Уэллсе, США, завершится Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках игрового дня пройдёт решающий матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на сегодня.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Расписание на 15 ноября (время московское):

23:00 — финал — Элина Свитолина (Украина, 6) — Мирра Андреева (Россия, 3).

В полуфинале соревнований Свитолина обыграла чешку Линду Носкову со счётом 6:2, 6:1, а Мирра Андреева на этой же стадии оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (6:3, 6:4).

Отметим, что перед стартом соревнований с розыгрыша турнира снялась трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Её место заняла Марта Костюк, которая не вышла из группы.