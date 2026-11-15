Макки — об Андреевой: теперь она сама управляет эмоциями, а не позволяет им управлять ею

Известный тренер Рик Макки считает, что чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, третья ракетка мира россиянка Мирра Андреева психологически повзрослела за последние шесть месяцев.

«За последние полгода Андреева кардинально изменила подход и заметно повзрослела психологически. Она научилась отпускать прошлое — теперь она сама управляет своими эмоциями, а не позволяет им управлять ею. Она посмотрела в зеркало и увидела, кто для неё самый грозный соперник», — написал Макки в социальных сетях.

Мирра Андреева вышла в финал Итогового турнира WTA, где сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая занимает шестую строчку в мировом рейтинге.