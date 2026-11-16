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Итоговый турнир WTA — 2026: результаты 15 ноября

Итоговый турнир WTA — 2026: результаты 15 ноября
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В ночь с 15 на 16 ноября в Индиан-Уэллсе, США, завершился Итоговый турнир WTA – 2026. В рамках игрового дня прошли два финальных матча — в одиночном женском разряде, а также в женском парном. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA – 2026, Индиан-Уэллс, США. Финалы Результаты на 15 ноября

Женский одиночный разряд:

Мирра Андреева (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 7:5, 6:3.

Женский парный разряд:

Катержина Синякова (Чехия) / Тэйлор Таунсенд (США) — Сара Эррани (Италия) / Жасмин Паолини (Италия) — 6:4, 6:3.

Таким образом, Мирра Андреева впервые в карьере стала чемпионкой Итогового в одиночном разряде, а дуэт Синякова/Таунсенд — в парном разряде.

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