Мирра Андреева села за руль нового авто, подаренного за победу на Итоговом турнире

Российская теннисистка Мирра Андреева села за руль нового Mercedes, полученного за победу на итоговом турнире WTA. В финале турнира она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Ранее Андреева оказалась сильнее Свитолиной на групповом этапе, завершив встречу со счётом 6:4, 6:0.

Фото: Кадр из трансляции

По итогам сезона-2026 в активе Андреевой четыре титула в одиночном разряде. Помимо Итогового турнира WTA, россиянка выиграла «Ролан Гаррос», а также соревнования категории WTA-500 в Аделаиде и Линце. Для россиянки этот титул стал седьмым в карьере.

Ранее сообщалось, что Андреева станет второй ракеткой мира по итогам турнира.