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Мирра Андреева села за руль нового авто, подаренного за победу на Итоговом турнире

Мирра Андреева села за руль нового авто, подаренного за победу на Итоговом турнире
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Российская теннисистка Мирра Андреева села за руль нового Mercedes, полученного за победу на итоговом турнире WTA. В финале турнира она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Ранее Андреева оказалась сильнее Свитолиной на групповом этапе, завершив встречу со счётом 6:4, 6:0.

Итоговый чемпионат WTA (Индиан-Уэллс). Финал
15 ноября 2026, воскресенье. 23:10 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Мирра Андреева
3
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Фото: Кадр из трансляции

По итогам сезона-2026 в активе Андреевой четыре титула в одиночном разряде. Помимо Итогового турнира WTA, россиянка выиграла «Ролан Гаррос», а также соревнования категории WTA-500 в Аделаиде и Линце. Для россиянки этот титул стал седьмым в карьере.

Ранее сообщалось, что Андреева станет второй ракеткой мира по итогам турнира.

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