Лицо и реакция Элины Свитолиной в момент обращения к ней Мирры Андреевой

Украинская теннисистка Элина Свитолина с улыбкой выслушала поздравления российской спортсменки Мирры Андреевой после финала Итогового турнира WTA — 2026. Во время речи соперницы Свитолина улыбалась и несколько раз кивнула в ответ.

«Я хочу поздравить Элину и её команду с потрясающей неделей. У вас был потрясающий сезон. Я знаю, как тяжело проигрывать в финале. У вас маленькая дочь. Вы потрясающая мама, раз смогли вернуться и сделать это. Я не знаю, насколько это тяжело. Поздравляю с этим и вашу команду тоже. Желаю вам всего самого лучшего в следующем сезоне», — сказала Андреева.

В ответ на это Свитолина внимательно слушала обращение в свой адрес, кивала головой и улыбалась. Напомним, между спортсменками ни до, ни после матча не было рукопожатий и Свитолина не обращалась к россиянке с поздравлениями.