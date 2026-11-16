Опубликован рейтинг WTA после Итогового турнира. Мирра Андреева обошла Соболенко

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидерство в нём продолжает удерживать казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. За ней располагается чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 и победительница недавно завершившегося Итогового турнира россиянка Мирра Андреева. Белоруска Арина Соболенко опустилась на третью строчку.

Отметим, что россиянка Диана Шнайдер сохранила рекордное 11-е место.

Теннис. Рейтинг WTA на 16 ноября:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8099 очков.

2 (3). Мирра Андреева (Россия) — 7806.

3 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6685.

4 (4). Кори Гауфф — 6163.

5 (5). Джессика Пегула (обе — США) — 6160.

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