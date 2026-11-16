Мирра Андреева завершила сезон-2026 в туре второй ракеткой мира

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA и поднялась на второе место в еженедельном рейтинге WTA.

Так как данный турнир был заключительным для набора очков в сезоне-2026, Андреева официально завершила год на второй строчке. Отметим, что россиянка опередила по очкам белоруску Арину Соболенко и впервые в карьере находится в шаге от лидерства мирового рейтинга.

На данный момент у россиянки 7806 баллов. Она отстаёт от первой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана на 293 очка (8099). По итогам сезона-2026 в активе Андреевой четыре титула в одиночном разряде. Помимо Итогового турнира WTA, россиянка выиграла «Ролан Гаррос», а также соревнования категории WTA-500 в Аделаиде и Линце.