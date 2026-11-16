15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Карлос Алькарас — Фрэнсис Тиафо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева завершила сезон-2026 в туре второй ракеткой мира

Мирра Андреева завершила сезон-2026 в туре второй ракеткой мира
Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA и поднялась на второе место в еженедельном рейтинге WTA.

Так как данный турнир был заключительным для набора очков в сезоне-2026, Андреева официально завершила год на второй строчке. Отметим, что россиянка опередила по очкам белоруску Арину Соболенко и впервые в карьере находится в шаге от лидерства мирового рейтинга.

На данный момент у россиянки 7806 баллов. Она отстаёт от первой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана на 293 очка (8099). По итогам сезона-2026 в активе Андреевой четыре титула в одиночном разряде. Помимо Итогового турнира WTA, россиянка выиграла «Ролан Гаррос», а также соревнования категории WTA-500 в Аделаиде и Линце.

Материалы по теме