Бывшая первая ракетка мира бразилец Густаво Куэртен назвал пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» из Италии Янника Синнера идеальным воплощением современного теннисиста.

«Мне очень нравится Синнер, он исключительный парень и воплощает собой то, каким должен быть современный теннисист. Он прошёл путь к тому, чтобы стать номером один, будучи более человечным, более близким к людям. Он травмирован, но всё равно здесь, и к тому же он всегда умеет держаться на корте с улыбкой, даже посреди трудностей и вызовов, которые приходится преодолевать, показывая удовольствие от того, что он здесь. Часто теннисистов воспринимают как супергероев или больших звёзд, однако на самом деле мы такие же люди, как и все остальные», – приводит слова Куэртена La Gazzetta dello Sport.