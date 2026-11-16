Вторая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чего ожидала от своего выступления на Итоговом турнире WTA — 2026 перед стартовым матчем.

«Я бы не сказала, что мои ожидания были низкими. Скорее, я была напряжена, потому что, очевидно, ты играешь против топ-игроков. Первый матч — это как полуфинал более крупного турнира, вроде 500 или 1000. Так что, конечно, ты просто должен был, я должна была внушить себе мысль, что с самого первого матча ты должен выкладываться на 100%. Нет места для ошибок. Нет места для того, чтобы, не знаю, не играть в свою лучшую игру. И это, вероятно, добавило некоторого давления. Но я бы не сказала, что мои ожидания были низкими», – сказала Андреева на пресс-конференции.