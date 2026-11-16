Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова высказалась о будущем 19-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«О, она будет становиться всё лучше и лучше. Посмотрите на её подачу. Она подавала со скоростью 120 миль в час и при этом не так уж сильно размахивалась. Она высокая, у неё широкие плечи и идеальная техника. Честно говоря, я не удивлюсь, если однажды она будет подавать со скоростью 130 миль в час. Она станет суперзвездой. Она может стать первой ракеткой в Австралии», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Ранее Мирра Андреева стала чемпионкой Итогового турнира WTA — 2026, обыграв в финале украинку Элину