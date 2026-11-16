23-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, обсуждают ли они с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Маратом Сафиным планы на следующий сезон.

– Ну, я да. У него… ну, как настроение у него.

– То есть в конце сезона вы не обсуждаете планы пока ещё?

– Ну, у него свободный график, я же говорю. Не хочет ездить сейчас там, условно, сейчас пока он сказал, что не хочет ездить. Окей, всё.

– Дальше, потом может быть просто СМС-ка или звонок, что я хочу поехать?

– Ну если там нужно, я готов. Всё, – приводит слова Рублёва «Больше!»

Марат Сафин и Андрей Рублёв начали сотрудничество в 2025 году.