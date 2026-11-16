Обладательница 18 титулов турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова рассказала, над какими аспектами игры стоит работать чемпионке Итогового турнира WTA — 2026 российской теннисистке Мирре Андреевой.

«Я бы посоветовала ей чаще двигаться к сетке. Она и так хорошо двигается вперёд, и её техника игры с лета улучшилась. Она будет очень убедительна, когда начнёт чаще выходить к сетке.

Я бы также поработала над укороченным ударом. Некоторые из них были так себе, но она думает о том, как их выполнять. Она разнообразит свою игру и выиграет большинство очков», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.