Вторая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что ей было важно показать высокий уровень тенниса в матчах с игроками топ-10 на Итоговом турнире WTA — 2026.

«Я чувствую, что для меня было очень важно постараться сыграть отлично против игроков из топ-10, потому что у меня не так много побед над ними в этом году. И мне было важно доказать себе, что я тоже… я не знаю, я тоже могу отлично играть против топ-игроков. Так что для меня было важно как бы доказать себе, что я могу это сделать», – сказала Андреева на пресс-конференции.

На пути к титулу на Итоговом турнире россиянка одержала четыре победы над теннисистками топ-10.