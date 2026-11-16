«Он знает, что всегда будет в моём сердечке». Ферреро — о встрече с Алькарасом на Итоговом

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2003 испанский тренер Хуан-Карлос Ферреро рассказал, что ему кажется странным находиться на корте по другую сторону от бывшего подопечного семикратного чемпиона ТБШ, третьей ракетки мира Карлоса Алькараса. На Итоговый турнир ATP Ферреро приехал с американцем Беном Шелтоном, с которым начнёт сотрудничество в следующем сезоне.

– Мы счастливы видеть тебя здесь. Ты наконец встретился с Карлосом. Вы поздоровались – это была очень эмоциональная, очень красивая картина. Не знаю, что ты чувствовал, когда приближался к нему,