Испанский тренер Хуан-Карлос Ферреро рассказал, что доволен сотрудничеством с четвёртой ракеткой мира американцем Беном Шелтоном и его командой. По словам Ферреро, его отлично приняли в коллектив.

– И ты начинаешь с Шелтоном – новый вызов, новые надежды и прежде всего, как я полагаю, с кем-то, у кого, ты знаешь, огромный потенциал.

– Да, очень доволен. Правда, команда меня здесь приняла потрясающе. С отцом [Бена] можно говорить абсолютно обо всём. На корте он знает всё до последней детали, он тот, кто лучше всех знает своего сына. Так что я рад, что он даёт мне много подсказок, как улучшиться. И, что ж, думаю, это игрок с огромным потенциалом, которого также нужно немного упорядочить, потому что иногда ему немного трудно выбрать, какой удар сыграть. Но мы постараемся, чтобы опыт прошлых