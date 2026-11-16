«У нас колени немного так себе». Синнер рассказал, что объединяет его с Паоло Мальдини

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира Янник Синнер ответил на вопрос, что у него общего с бывшим защитником и капитаном «Милана» Паоло Мальдини.

Синнер: Что у нас общего? В данный момент у нас обоих колени немного так себе (смеётся). Шутки в сторону: я верю, что жизнь в целом состоит из выборов. Мы всегда ставили спорт на первое место.

Мальдини: К сожалению, да, ещё и потому, что иногда приходится оставлять определённые вещи, и даже близкие люди могут страдать. Но я думаю, чтобы заниматься этим на определённом уровне, ты должен делать так – ты должен расставлять приоритеты, – приводит слова спортсменов Sky Sport.