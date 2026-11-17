Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оставила забавный комментарий под постом соотечественницы Мирры Андреевой после её победы на Итоговом турнире WTA. В финале турнира Андреева обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.

«Любимая дива», — написала Павлюченкова в комментариях под постом Мирры Андреевой в одной из социальных сетей.

Вероятнее всего, это была отсылка на недавний конфликт Андреевой с американкой Джессикой Пегулой, заявившей на одной из тренировок, что Мирра «ведёт себя как дива».

По итогам сезона-2026 в активе Андреевой четыре титула в одиночном разряде. Помимо Итогового турнира WTA, россиянка выиграла «Ролан Гаррос», а также соревнования категории WTA-500 в Аделаиде и Линце.