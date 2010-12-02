Трое россиян пробились в 3-й круг юниорского турнира в США

Российская теннисистка Ирина Хромачёва (1) пробилась в третий раунд юниорского турнира в Брадентоне, одолев соперницу из Канады Эжени Бушар со счётом 6:4, 6:4. В следующей стадии соревнований её ждёт представительница Швеции Эллен Алгурин.

Успешно продолжила своё выступление в США и другая россиянка – Юлия Путинцева. В двух партиях она одолела хозяйку кортов Кэтрин Харрисон – 7:5, 6:4.

В турнире среди юношей успеха добился Михаил Вакс, обыгравший японца Киси Риоту – 2:6, 6:0, 6:4.