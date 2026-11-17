Беккер поздравил Зверева с получением трофея за лидерство в рейтинге по итогам года

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на вручение двукратному победителю мэйджоров немцу Александру Звереву трофея за лидерство в мировом рейтинге по итогам сезона-2026.

«Молодец, Саша! Очень нравится семейное фото с бабушкой и тремя собаками! Вот это год, который запомнится надолго… Ты это заслужил!» — написал Беккер в социальных сетях.

Зверев впервые в карьере возглавил рейтинг 2 ноября 2026 года. В текущем сезоне он также впервые в карьере стал чемпионом турнира «Большого шлема», выиграв «Ролан Гаррос». Тремя месяцами позднее немец завоевал второй титул на мэйджоре, победив в финале US Open.

На Итоговом турнире ATP – 2026 Александр Зверев играет в группе Джона Макинроя, куда вошли Бен Шелтон, Артюр Фис и Рафаэль Ходар.