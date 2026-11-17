Двукратный победитель турниров «Большого шлема» бывший российский теннисист Евгений Кафельников выступил в поддержку парного разряда.

«Будучи последним теннисистом-мужчиной, которому удалось победить как в одиночном, так и в парном разряде на одном турнире «Большого шлема», я не хочу, чтобы парный разряд исчез! Игра в парах требует не меньше мастерства и интеллекта, чем одиночный разряд! Хотелось бы увидеть, как кто-нибудь повторит мой успех на «Ролан Гаррос» 1996 года», — написал Кафельников в социальных сетях.

Ранее британец Генри Паттен и финн Харри Хелиёваара получили трофей лучшей пары сезона. На церемонии награждения отсутствовал президент ATP Андреа Гауденци.