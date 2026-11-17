Британец Генри Паттен, выступающий в паре с финном Харри Хелиёваарой, выразил сожаление, что президент ATP Андреа Гауденци отсутствовал на корте во время вручения трофея лучшей паре мира.

«Какое невероятное путешествие мы совершили с Харри. Прежде всего спасибо всем, кто приехал. Это действительно очень много значит. Турин — очень особенное место для нас, ведь пару лет назад мы вместе играли здесь, через дорогу, на «челленджере», когда занимали 60-е и 40-е места в мировом рейтинге. Быть здесь сейчас… Я никогда бы не подумал, что окажусь в таком положении. Это очень важно для нас, и жаль, что президент ATP не разделяет наших чувств. Было бы здорово, если бы он был с нами сегодня на корте, но что ж, спасибо всем», — сказал Паттен на церемонии награждения.

Трофей паре вручил представитель ATP Андре Силва. Позднее Андреа Гауденци пришёл, чтобы вручить немцу Александру Звереву трофей лучшего игрока сезона в одиночном разряде.