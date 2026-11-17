Бывшая 23-я ракетка мира, 37-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о завершении профессиональной карьеры.

«Спасибо, теннис! Мне потребовалось время, чтобы почувствовать готовность искренне и честно выразить свою благодарность к этому виду спорта. Последние несколько лет в туре что-то сломали во мне, и я начала сомневаться в своей любви к нему.

Но теперь, после столького времени и проделанной над собой работы, могу сказать, что по-настоящему благодарна теннису за всё, что он мне дал: за все возможности, уроки, счастливые моменты и, конечно, за замечательных людей, встретившихся на моём пути — тех, кто разделил его со мной и поддерживал меня на протяжении всей карьеры. Искренне благодарна всем, кто верил в меня, когда я сама в себя не верила; всем, кто помогал мне и давал возможность выступать в туре; тем, кто был рядом и в самые счастливые, и в самые тяжёлые моменты.

В то же время должна признаться: для меня это очень непростой момент. Я не осуществила свои детские мечты и не достигла всего, на что надеялась. Мой организм часто подводил меня, а пси