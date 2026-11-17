Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, что получил трофей за лидерство в мировом рейтинге по итогам сезона.

«2026 год стал для меня совершенно особенным. Я воплотил в жизнь многие свои мечты и достиг поставленных целей. Нужно быть по-настоящему одержимым своим делом — только так можно полностью раскрыть свой потенциал. Я и представить себе не мог перед началом сезона, что завершу год в статусе первой ракетки мира.

Для меня огромная честь держать в руках этот трофей и быть частью церемонии — как и всего этого праздника. В прошлом году, выступая на этом турнире, я думал: «Может быть, мне удастся выиграть турнир «Большого шлема», может, получится провести успешный сезон», — но я и представить не мог, что окажусь там, где нахожусь сейчас. Завершить год в качестве первой ракетки мира… держать этот трофей — величайшее достижение в моей карьере. Победы на двух турнирах «Большого шлема», выход в финал Уимблдона, лучший год в моей жизни, а теперь ещё и этот трофей — всё просто идеально. Огромное спасибо всем, кто был здесь, и всем, кто меня поддерживает. Это невероятное,