Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на послематчевую речь чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026, второй ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA, в которой она поздравила украинку Элину Свитолину.

«Поздравлять Элину, но при этом игнорировать факт, что твоя страна вторглась на Украину, никогда публично не осуждать и вдобавок получить почести из рук Путина — это не проявление достоинства… Это акт осознанного манипулирования», — написал Стаховский в социальных сетях.