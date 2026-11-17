Чемпионка Итогового турнира WTA — 2026, вторая ракетка мира россиянка Мирра Андреева назвала три аспекта своей игры, улучшение которых способствовало росту уровня её тенниса.

«Во-первых, я бы выделила свою подачу. Мы очень много работали над ней, особенно после Пекина, потому что я хотела улучшить точность и увеличить процент попадания первым мячом. Во-вторых, я бы отметила свою игру на корте. Мы прилагаем много усилий, чтобы я могла двигаться быстрее, добираться до большего количества мячей и создавать дискомфорт для соперниц. Дело не только в том, чтобы отбить мяч, но и в том, чтобы усложнить им жизнь. И, наконец, моя психологическая устойчивость. Над этим аспектом я тоже очень усердно работаю. Есть много вещей, над которыми я тружусь и которые вы даже не замечаете», – сказала Андреева в интервью WTA.