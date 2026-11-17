Рафаэль Ходар прокомментировал поражение от Фиса на Итоговом турнире АТР
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10-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал поражение в матче группового этапа Итогового турнира АТР – 2026 с французом Артюром Фисом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 2:6.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Макинроя
17 ноября 2026, вторник. 16:10 МСК
7
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|2
10
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
«Думаю, в первом сете получился равный матч, потому что мы оба