Рафаэль Ходар прокомментировал поражение от Фиса на Итоговом турнире АТР

10-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар прокомментировал поражение в матче группового этапа Итогового турнира АТР – 2026 с французом Артюром Фисом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 2:6.

«Думаю, в первом сете получился равный матч, потому что мы оба