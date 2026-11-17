Фото: Карен Хачанов проводит отпуск с женой и детьми на Мальдивах

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал на своей странице в соцсети подборку фотографий с семьёй, сделанных во время отпуска на Мальдивах.

Фото: Из личного архива Хачанова

Фото: Из личного архива Хачанова

Фото: Из личного архива Хачанова

«Наш семейный отпуск на данный момент», – подписал фото Хачанов, добавив эмодзи красного сердца.

Карен и его супруга Вероника женаты с 2016 года. У пары подрастают двое детей — Давид и Микаэль.

В текущем сезоне Хачанов не завоевал ни одного титула. В середине года теннисист опустился на 50-е место в рейтинге ATP, однако позднее смог вернуться в топ-30. На US Open Хачанов дошёл до полуфинальной стадии, где уступил нынешней первой ракетке мира немцу Александру Звереву —3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8).