17 ноября в Турине, Италия, продолжился розыгрыш Итогового турнира ATP — 2026. В рамках третьего игрового дня состоялись два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших во вторник.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Результаты на 17 ноября:

Артюр Фис (Франция) — Рафаэль Ходар (Испания) — 4:6, 6:2, 6:2;

Александр Зверев (Германия) — Бен Шелтон (США) — 6:2, 7:6 (7:4).

Итоговый чемпионат ATP — 2026 проходит в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер. В этом году он не участвует в турнире из-за травмы колена.