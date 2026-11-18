Пятая ракетка мира Даниил Медведев стал владельцем последнего 125-го экземпляра гиперкара Koenigsegg Jesko Absolut. Передача автомобиля состоялась на заводе в шведском Энгельхольме.

Согласно оценкам, стоимость автомобиля этой версии составляет около € 3,5 млн. Спортсмен признался, что давно мечтал приобрести необычную и дорогую машину. По его словам, получилась интересная история, а сама машина вышла очень красивой.

«Я, на самом деле, не очень сильно хочу много про это говорить. Я же мог 10 раз про это выставить истории, посты, но мне хочется, чтобы был больше акцент на машину, чем на меня. Машина красивая получилась. Давно мечтал попробовать что-то такое необычное, дорогое в плане машин, советовался с разными людьми. Получилась прикольная история. И машина очень красивая — надеюсь, всем понравится, кто будет видеть. Но самое главное, что