Звереву грозит иск за слова о «доказанной невиновности» в деле о домашнем насилии

Первая ракетка мира Александр Зверев стал ответчиком по новому гражданскому иску.

Бывшая партнёрша теннисиста Бренда Патеа подала заявление в Берлинский земельный суд второй инстанции 18 сентября. Женщина требует судебного запрета и финансовой компенсации за комментарии спортсмена французской газете L’Équipe. Об этом сообщает The Athletic.

Поводом для иска стали заявления Зверева, что обвинения Патеа в домашнем насилии были «опровергнуты», а его «невиновность доказана». Юристы истца утверждают, что эти утверждения являются ложными фактическими данными, а не выражением мнения. В 2024 году уголовное дело против немца было прекращено без вынесения вердикта о виновности или невиновности. Стороны пришли к внесудебному соглашению: Зверев выплатил более $ 218 тыс., которые пошли на покрытие судебных издержек