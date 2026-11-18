Свитолина поднялась на 12-е место в истории женского тенниса по призовым

Украинская теннисистка Элина Свитолина заняла 12-е место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок в истории женского тура. После завершения Итогового турнира WTA её карьерный заработок составил $ 32,7 млн. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

По итогам сезона-2026 Свитолина обошла бывшую первую ракетку мира Анжелику Кербер и вышла на чистое 12-е место в рейтинге доходов.

Абсолютной рекордсменкой остаётся Серена Уильямс, размер её призовых составляет $ 94,9 млн. В тройке лидеров также находятся Арина Соболенко ($ 53,8 млн) и Ига Швёнтек ($ 48,1 млн).

Стабильные выступления на крупных турнирах позволили ей не только улучшить позиции в мировом рейтинге, но и существенно пополнить свой финансовый актив, закрепившись в топ-15 самых богатых теннисисток всех времён.