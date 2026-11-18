Трёхкратный чемпион «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира Густаво Куэртен заявил, что не понимает критики в адрес двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» Александра Зверева. Немецкий теннисист в этом году впервые в карьере возглавил мировой рейтинг. Бразилец также ответил на вопрос, как стать первой ракеткой мира.

«Позвольте мне сначала сказать, что я не понимаю критики в адрес Зверева: цифры есть цифры, и он их заслужил. Я бы сказал, для того, чтобы подняться на вершину, иногда нужно научиться упрощать вещи. В молодости хочется бить по мячу сильно, кажется, что всё должно быть мощным. В какой-то момент я понял, что для