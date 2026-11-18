«Мне кажется, это для всех самый близкий человек». Зверев — о взаимоотношениях с матерью

Первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своих взаимоотношениях с матерью. Ранее он досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP в Турине, одержав две победы в групповой стадии.

– Тебя сюда приехала поддержать вся семья, в том числе мама, но в боксе мы её так и не наблюдаем. Она по-прежнему переживает? И вообще, насколько ты с ней близок, делишься ли своими переживаниями?

– Мама – это мама. Мне кажется, это для всех самый близкий человек. Она не смо