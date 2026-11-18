Двукратный победитель турниров «Большого шлема» бывший российский теннисист Евгений Кафельников высказался о перспективах конкуренции в женском теннисе в сезоне-2027.

– Если посмотреть на результаты нынешнего сезона, кажется, что конкуренция в женском теннисе становится всё серьёзнее. Как вы считаете, в следующем году мы увидим формирование нового устойчивого круга лидеров или женский тур продолжит оставаться непредсказуемым? Кто способен совершить самый неожиданный прорыв?

– Думаю, тенденция продержится как в этом году.