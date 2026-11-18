Бывший теннисист, победитель 15 турниров АТР американец Сэм Куэрри и его соотечественник Стив Джонсон считают, что чемпионка Итогового турнира WTA — 2026, вторая ракетка мира россиянка Мирра Андреева в сезоне-2027 сможет возглавить мировой рейтинг.

Куэрри: Сейчас Андреева занимает второе место в рейтинге и отстаёт от Рыбакиной всего на 293 очка. Если Рыбакина не выиграет Australian Open, а Андреева успешно выступит на турнире, дойдя до четвертьфинала или полуфинала, то, вероятно, станет первой ракеткой мира.

Джонсон: Да, я думаю, что она станет первой ракеткой мира в первые три-четыре месяца года, ещё до «Ролан Гаррос».

Куэрри: Это поворотный момент в карьере любого спортсмена, но для неё он особенно важен. Ей всего 19 лет, у неё уже семь титулов, и она, вероятно, станет первой ракеткой мира. Я большой поклонник Андреевой, как и ты. У неё замечат