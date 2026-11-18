Двукратный чемпион турниров Большого шлема, первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сравнил матчи с американцем Беном Шелтоном и испанцем Рафаэлем Ходаром на Итоговом турнире АТР – 2026 в Турине.

«Всегда есть над чем работать. Нельзя достичь такого уровня, при котором уже невозможно стать лучше. Но матч с Шелтоном был совершенно другим, как и стиль игры, по сравнению со встречей с Рафаэлем Ходаром.

Мы с Беном оба очень мощные игроки, у обоих сильная подача. Бен невероятно мощно бьёт с задней линии, поэтому против него нужно выдерживать такой темп. А в матче с Рафой было больше игры на задней линии. В любом случае я рад, что выиграл оба матча. Рад, что вышел в полуфинал, и теперь думаю о дальнейших выступлениях на ту