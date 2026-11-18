Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как ему удалось вернуться в число лидеров рейтинга АТР.

– Даниил, кажется, ещё совсем недавно обстоятельства складывались для тебя не лучшим образом: ты опустился в рейтинге и так далее. Как тебе удаётся не опускать руки и не раздражаться из-за этого? Сейчас ты, вероятно, завершишь год в топ-5. Насколько приятно этого добиться?

– Я всегда, скажем так, верю в то, что, если хорошо играешь и продолжаешь усердно работать, у тебя обязательно появится шанс. Если я проигрываю, независимо от соперника, значит, я сыграл недостаточно хорошо. Например, сегодня я недостаточно хорошо подавал. Против такого игрока, как Карлос – возможно, против кого-то другого мне хватило бы того, что я показал сегодня – но я играл с Карлосом и должен был выступить лучше.

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