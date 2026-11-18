16-летняя россиянка Мария Макарова назвала главный вывод, который увезла с собой с юниорского Итогового в Чэнду. На турнире теннисистка заняла третье место.

«Главный вывод, который я увезла — это то, что я вообще-то круто играю в теннис и у меня всё может получиться в будущем (улыбается). Мы были на лучшем юниорском турнире, собрались восемь лучших девочек, и я заняла там третье место. Всё придёт, если я буду стараться, трудиться. У меня всё впереди», — сказала Макарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Марией читайте на нашем сайте в четверг, 19 ноября, в 8:00 мск.