Известный теннисный тренер Рик Макки считает, что четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белоруска Арина Соболенко должна перенастроить своё подсознание, чтобы вернуться на прежний уровень.

«Соболенко стоит на распутье: в ближайшие шесть недель у неё есть шанс перенастроить своё подсознание, избавиться от негатива и наполнить себя новыми, вдохновляющими мыслями как на корте, так и за его пределами. В пылу борьбы, после очередной неудачи, у неё есть всего 20 секунд, чтобы «перезагрузиться» и заглушить это чувство. Сможет ли она взять под контроль те эмоции, которые раньше выбивали её из колеи? Мы увидим новую Соболенко с совершенно иным потенциалом? Ей вполне по силам изменить ход событий!» — написал Макки в социальных сетях.