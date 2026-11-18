Даниил Медведев — о покрытии кортов: чем больше различий между ними, тем лучше

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о различиях между теннисными покрытиями, отметив, что не поддерживает идею сделать все корты одинаковыми по скорости.

«Думаю, определённо лучше, когда у нас больше разных покрытий, потому что всем нравятся разные корты и разные мячи. Я сам иногда могу жаловаться, когда хард становится слишком медленным. Но на самом деле чем больше разнообразия в покрытиях, тем лучше. Например, грунтовые корты в Мадриде довольно быстрые, и это хорошо — получается определённое разнообразие. Даже среди травяных кортов есть различия: например, в Хертогенбосхе, на мой взгляд, покрытие очень медленное, хотя это трава. На Уимблдоне и в Галле корты, вероятно, немного быстрее.

Единственное, я считаю, что