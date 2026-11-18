Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер планирует отправиться в США, чтобы получить консультацию у специалистов по вопросу травмы колена, сообщает Vanity Fair Italy.

По сообщению источника, консервативное лечение пока не даёт того результата, на который рассчитывал теннисист. Синнер всё ещё не вернулся к тренировкам на корте. Издание отмечает, что в команде итальянца ещё не обсуждали возможность хирургического вмешательства, но и не исключают вероятность проведения операции в среднесрочной перспективе, если дискомфорт сохранится и колено не будет реагировать на консервативное лечение.

Синнер не принимает участия в розыгрыше турниров АТР-тура после победы на Уимблдоне-2026. Итальянец досрочно завершил сезон из-за травмы подвздошно большеберцового тракта колена.