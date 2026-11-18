Джессика Пегула и Мэдисон Киз предположили, кто может победить на Итоговом турнире ATP

19-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз и пятый номер мирового рейтинга соотечественница Джессика Пегула назвали теннисистов, которые, по их мнению, могут одержать победу на Итоговом турнире ATP — 2026.

Киз: Думаю, победа Карлоса [Алькараса] в Париже даёт ему преимущество, и он считается фаворитом.

Пегула: Я скажу, что это Бен [Шелтон], — сказали теннисистки в подкасте The Player’s Box.

Итоговый турнир ATP проходит в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом соревнований является вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в этом году досрочно завершил сезон.