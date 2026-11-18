Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как перенесённая травма запястья повлияла на его отношение к теннису.

«Травма помогла мне понять, что действительно важно. И дело не в победах, не в том, выиграл ты финал турнира или проиграл. Главное – просто иметь возможность играть в теннис. Я понял, что каждый раз, когда могу выйти на корт и соревноваться, будучи здоровым – это настоящий подарок.

Когда осознаёшь это, всё становится для меня проще, потому что я получаю удовольствие от игры и не испытываю напряжения на корте. По крайней мере, в большинстве случаев. Благодаря этому я могу по-другому справляться с трудностями – спокойнее и увереннее. Я думаю: «Хорошо, я просто продолжу стараться показывать свой лучший теннис и делать то, что должен».

Если в итоге у меня получится добиться своего – отлично. Если нет, ничего страшного не произойдёт. Именно этому меня научила травма. Думаю, сейчас я стал более зрелым или, по крайней мере, чувствую это на корте. Я совершенно иначе справляюсь с проблемами и сложными моментами», – сказал Алькарас на пресс-конференции Итогового турнира АТР.