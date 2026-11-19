Хенмэн — об Алькарасе: такой уровень игры на крытых кортах — что-то новое даже для него

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн отметил, насколько улучшилась игра семикратного чемпиона ТБШ, третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на крытых кортах.

«То, что могло отвлечь его после травмы, не произошло, потому что его теннис безупречен. Где его атаковать? Он невероятно быстр с задней линии. Он хорош с обеих сторон, меняет направление движения. Даже если ты нанесёшь отличный удар, у него есть превосходный резаный бэкхенд, благодаря которому он может остаться в розыгрыше и защищаться.

Его подача также отличается высокой стабильностью. Мы видели, как он играет на таком уровне на других покрытиях — на открытых харде, грунте и траве, но такой уровень на крытых кортах — это что-то новое даже для него», — приводит слова Хенмэна Tennis Head.