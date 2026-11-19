Чемпионка Итогового турнира WTA — 2026, вторая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева занимает седьмое место по количеству двойных ошибок, совершённых в сезоне-2026, сообщает Tennis Head. Всего в 2026 году россиянка сделала 249 двойных ошибок в 71 матче.

Топ-10 теннисисток по количеству двойных ошибок в сезоне-2026:

1. Кори Гауфф (США) — 373 в 65 матчах.

2. Елена Остапенко (Латвия) — 315/49.

3. Алисия Паркс (США) — 306/46.

4. Паула Бадоса (Испания) — 296/43.

5. Линда Носкова (Чехия) — 289/54.

6. Лейла Фернандес (Канада) — 265/57.

7. Мирра Андреева (Россия) — 249/71.

8. Людмила Самсонова (Россия) — 242/47.

9. Кэти Бултер (Великобритания) — 241/44.

10. Екатерина Александрова (Россия) — 238/49.

Стоит отметить, что Кори Гауфф в третий раз подряд стала лидером в данном статистическом показателе. В сезоне-2025 американка допустила 431 двойную ошибку в 65 матчах.