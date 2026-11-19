18 ноября в Турине, Италия, продолжился розыгрыш Итогового турнира ATP — 2026. В рамках четвёртого игрового дня состоялись два матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в среду.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2026, Турин, Италия. Результаты на 18 ноября:

Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 6:2, 6:4;

Флавио Коболли (Италия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:7 (6:8), 0:6.

Итоговый чемпионат ATP — 2026 проходит в Турине, Италия, с 15 по 22 ноября. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер. В этом году он не участвует в турнире из-за травмы колена.