Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об особенностях формата Итогового турнира АТР, отметив, что такой распорядок матчей требует особого психологического настроя.

– Дальше ты играешь с Тиафо, вопрос выхода в полуфинал решится в самый последний момент. Ты этот формат любишь и понимаешь? Нравится ли он тебе? И как к нему адаптируется твоя нервная система?

– Да, спокойно подхожу к этому. Данный формат тяжёл только тем, что ты играешь с игроками из топ-10 с первого матча, чего не бывает ни на одном турнире в году. В этом плане тяжело, но тяжело и тебе, и сопернику. И в целом формат даёт тебе второй шанс. На любом другом турнире я бы уже проиграл, а так, если я выиграю следующий матч, то, скорее всего, выйду в полуфинал. В этом плане задача не изменилась.

– Это больше всё-таки про мотивацию, что необходимо себя «вытащить» или же про «будь что будет»?

– Обычно после поражений, как это бывает и как привык, тело расслабляется, пропадает адреналин. Бывает, что ты со счётом 7:6 в пятом сете выигрываешь на ТБШ и не чувствуешь у