Коболли заплакал на пресс-конференции после вылета с Итогового турнира

Шестая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли заплакал на пресс-конференции после поражения от американца Фрэнсиса Тиафо (8-й номер рейтинга) на Итоговом турнире ATP. После этого матча Коболли потерял шансы на выход в полуфинал турнира.

Напомним, на групповом этапе ранее Коболли проиграл россиянину Даниилу Медведеву. В заключительном туре итальянец встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее уже гарантировал себе место в полуфинале, обыграв во втором туре Медведева.

Итоговый турнир ATP — 2026 проходит с 15 по 22 ноября. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.