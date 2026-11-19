Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями о победе на Итоговом турнире WTA россиянки Мирры Андреевой.

— В прошлом интервью ты говорил, что даже можешь выиграть Турин. И если это произойдёт, то вы с Миррой сотворите историю — игроки из России выиграют мужской и женский Итоговые в один год. А ты успел поздравить её с успехом?

— Да, поздравил.

— Как она отреагировала?

— Ответила: «Спасибо». Всё как обычно, у теннисистов по-другому не бывает. Я был очень за неё рад. Это было круто, тем более она не отдала ни сета. По-моему, даже 7:5 не было (в финале Андреева выиграла первый сет со счётом 7:5. — Прим. «Чемпионата»). Отличный результат. У меня уже хуже (улыбается), — сказал Медведев в интервью BB Tennis.

Напомним, Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 4:6 во 2-м туре Итогового турнира ATP. В игре 3-го тура с американцем Фрэнсисом Тиафо (восьмой номер рейтинга